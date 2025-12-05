Росіяни атакують Харківщину: є влучання у підприємство, виникла пожежа

Росіяни ввечері 4 грудня, о 22.00, в черговий раз масовано атакували Чугуївську громаду в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чугуївську міську голову Галину Мінаєву в Telegram.

Ворожі безпілотники вразили непрацююче промислове підприємство. "Пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа. Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання. Його площа та збитки встановлюються. Інформація щодо потерпілих на даний час не надходила", - повідомила міський голова. За словами Мінаєвої, також зафіксовано прильот 3 дронів у віддаленому мікрорайоні міста. Влучання відбулося в будівлю, яка раніше вже була знищена обстрілами. "Внаслідок даного обстрілу виникла пожежа, постраждалі особи відсутні.

Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання", - підсумувала чиновниця.