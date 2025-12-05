ua en ru
Пт, 05 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росіяни атакують Харківщину: є влучання у підприємство, виникла пожежа

Україна, П'ятниця 05 грудня 2025 00:26
UA EN RU
Росіяни атакують Харківщину: є влучання у підприємство, виникла пожежа Фото: РФ обстріляла громаду дронами (ДСНС)
Автор: Маловічко Юлія

Росіяни ввечері 4 грудня, о 22.00, в черговий раз масовано атакували Чугуївську громаду в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чугуївську міську голову Галину Мінаєву в Telegram.

Ворожі безпілотники вразили непрацююче промислове підприємство.

"Пошкоджено будівлю адміністративного корпусу, виникла пожежа. Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання. Його площа та збитки встановлюються. Інформація щодо потерпілих на даний час не надходила", - повідомила міський голова.

За словами Мінаєвої, також зафіксовано прильот 3 дронів у віддаленому мікрорайоні міста. Влучання відбулося в будівлю, яка раніше вже була знищена обстрілами.

"Внаслідок даного обстрілу виникла пожежа, постраждалі особи відсутні.
Працівниками ДСНС проводяться заходи щодо локалізації та ліквідації займання", - підсумувала чиновниця.

Попередні обстріли Харківщини

Ворог час від часу обстрілює Харківщину дронами та ракетами, а також КАБами. РБК-Україна писало про нещодавній обстріл Харкова - росіяни масовано атакували місто дронами. Було зафіксовано приліт в один з будинків, також була інформація про жертв і постраждалих.

А саме в результаті обстрілу тоді загинули три людини, 8 осіб постраждали, серед них була дитина.

Незадовго до цього армія РФ завдала масованого удару по залізничній інфраструктурі у Дніпрі та на Харківщині. Атака спричинила серйозні руйнування, пожежі й пошкодження цивільних об’єктів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Чугуев Атака дронів
Новини
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
ЄС розглядає радикальне рішення щодо російських активів: FT дізналось деталі
Аналітика
Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Подвійна гра Кремля: як РФ "продає" США мирний план, а росіян готує до війни