Россия ночью запустила более 170 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на понедельник, 10 марта, российская армия запустила по территории Украины 176 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО работали в 15 областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

В ночь на 10 марта 2025 года, с 18:00 9 марта, противник атаковал 176-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений.

В частности Шаталово, Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск, что в РФ, и с мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 130-ти ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Также 42 вражеских беспилотника-имитатора были локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате российской атаки пострадали Харьковская, Полтавская и Киевская области.

Ночная атака РФ

Напомним, в воскресенье вечером, 9 марта, российские военные запустили ударные дроны в направлении Украины. Во многих областях объявлена воздушная тревога.

Впоследствии стало известно, что в Киевской области близко началась работа сил и средств противовоздушной обороны. В регионе фиксировали российские беспилотники.