Росія вночі запустила понад 120 дронів та 19 ракет: як відпрацювала ППО

У ніч на 11 лютого 2025 року російські окупанти здійснили комбінований удар ракетами різних типів повітряного, наземного та морського базування по об’єктах газодобувної промисловості на Полтавської області. Росіяни запустили до 19-ти крилатих, балістичних та керованих авіаційних ракет. Наразі інформація щодо типів та результатів бойової роботи уточнюється.

Також ворог атакував 124-ма ударними дронами типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів із напрямків:

Міллерово;

Орел;

Брянськ;

Курськ;

Приморсько-Ахтарськ.

"До відбиття повітряного нападу противника залучались авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - повідомили Повітряні сили.

Станом на 10:00 підтверджено збиття 57-ми ударних дронів типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях.

Також 64 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків. Внаслідок ворожої атаки постраждали Полтавська, Чернігівська, Харківська та Черкаська області.

Нічний удар по території України

Сьогодні вночі Російська Федерація завдала комбінованого удару по території України. Спочатку росіяни застосували дрони та крилаті ракети "Калібр". А ближче до ранку стало відомо про загрозу обстрілу зі стратегічної авіації РФ.Тоді було зафіксовано, що російські ракети рухались у напрямку Полтавської області.

Попередньо, внаслідок ракетного удару без газопостачання залишилися 9 населених пунктів Миргородського району.