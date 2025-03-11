Росія вночі запустила "Іскандер" та більше 125 дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 11 березня Росія запустила проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та більше 125 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Станом на 8 ранку підтверджено збиття "Іскандер-М" та 79 дронів . Ще 35 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією. До запуску дронів ворог вдається майже кожної ночі, що створює загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 10 березня, російські терористи запустили проти України 176 дронів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у 15 областях.

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