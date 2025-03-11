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Росія вночі запустила "Іскандер" та більше 125 дронів: як відпрацювала ППО

Вівторок 11 березня 2025 08:27
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Росія вночі запустила "Іскандер" та більше 125 дронів: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: ППО збила вночі 79 дронів та Іскандер (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 11 березня Росія запустила проти України балістичну ракету "Іскандер-М" та більше 125 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу країна-терорист запустила:

  • один "Іскандер-М" із району Таганрога, Росія;
  • 126 дронів із напрямків російських міст Орел, Шаталово, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ.

До відбиття атаки залучались:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби;
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8 ранку підтверджено збиття "Іскандер-М" та 79 дронів. Ще 35 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок обстрілу постраждали:

  • Донецька;
  • Одеська;
  • Харківська;
  • Сумська;
  • Київська області.

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів України керованими авіаційними бомбами (КАБ), безпілотниками, ракетами різних типів й артилерією. До запуску дронів ворог вдається майже кожної ночі, що створює загрозу для цивільних. Наприклад, у ніч на 10 березня, російські терористи запустили проти України 176 дронів. Протиповітряна оборона (ППО) працювала у 15 областях.

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