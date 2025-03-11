Россия ночью запустила "Искандер" и более 125 дронов: как отработала ПВО

В ночь на 11 марта Россия запустила против Украины баллистическую ракету "Искандер-М" и более 125 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 8 утра подтверждено сбитие "Искандер-М" и 79 дронов . Еще 35 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабного вторжения Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к обстрелам Украины управляемыми авиационными бомбами (УАБ), беспилотниками, ракетами различных типов и артиллерией. К запуску дронов враг прибегает почти каждую ночь, что создает угрозу для гражданских. Например, в ночь на 10 марта, российские террористы запустили против Украины 176 дронов. Противовоздушная оборона (ПВО) работала в 15 областях.

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