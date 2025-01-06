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Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 6 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України дві ракети й більше 120 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 81 повітряну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки ворог запустив: 

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку; 
  • 128 дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів із напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. 

До повітряного нападу були залучені: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття: 

  • двох керованих авіаційних ракет Х-59;
  • 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Також 49 дронів безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок падіння уламків ворожих дронів є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків у: 

  • Чернігівській; 
  • Сумській; 
  • Черкаській; 
  • Полтавській;
  • Київській областях. 

"Попередньо без жертв та постраждалих", - додають Повітряні сили.  

Обстріл України 

Протягом останніх місяців Росія вдається до нічних атаки проти України майже кожної ночі. Під час обстрілів терористи застосовують безпілотники, артилерію, керовані авіаційні бомби й ракети різних типів. 

Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після пуску дронів, близько опівночі, стало відомо про роботу ППО у Київській області. У регіоні внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:

  • два приватних будинки;
  • автомобіль.

Зокрема була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці

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