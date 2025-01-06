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У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО

Понеділок 06 січня 2025 00:02
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У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО Фото: в низці регіонів продовжується тривога (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вночі, з 5 на 6 січня, у Київській області чути роботу ППО. Військові працюють по ворожим ударним безпілотникам, які атакують регіон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:53.

У КОВА закликали українців не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки.

"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - наголосили в обласній адміністрації.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:02 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.

У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО

Нагадаємо, що за минулий тиждень Сили протиповітряної оборони України збили 410 повітряних цілей противника. До цього числа входить: 9 ракет різних типової, 370 БпЛА типу "Шахед" і 40 безпілотників інших типів.

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