У Київській області на тлі атаки дронів працює ППО
Вночі, з 5 на 6 січня, у Київській області чути роботу ППО. Військові працюють по ворожим ударним безпілотникам, які атакують регіон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).
"Київська область! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО", - йдеться у повідомленні о 23:53.
У КОВА закликали українців не фотографувати та не знімати на відео роботу українських захисників. Крім того, не нехтувати правилами безпеки.
"Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", - наголосили в обласній адміністрації.
Де оголосили тривогу
Станом на 00:02 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській та Одеській областях.
Нагадаємо, що за минулий тиждень Сили протиповітряної оборони України збили 410 повітряних цілей противника. До цього числа входить: 9 ракет різних типової, 370 БпЛА типу "Шахед" і 40 безпілотників інших типів.
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