Росіяни вночі пошкодили контактну мережу "Укрзалізниці", - Київська ОВА
Цієї ночі у Київській області, під час атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), працювала протиповітряна оборона (ППО). Уламками дрона була пошкоджена лінія контактної мережі "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).
Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник, цієї ночі повітряна тривога у регіоні тривала майже 5 годин. Внаслідок атаки дронів постраждалих серед населення, чи влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури - немає.
Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:
- два приватних будинки;
- автомобіль.
"Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено", - розповів Калашник й додав, що оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.
Потяги можуть рухатись з затримкою
Як повідомляє "Укрзалізниця", залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі. Наразі рух потягів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть прямувати із затримками.
Станом на 09:11, згідно з оприлюдненим списком, запізнюються:
- №103/104 Львів-Краматорськ (+1:11);
- №21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:11);
- №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:36);
- №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:20);
- №55/56 Рахів-Київ-Пас. (+0:20);
- №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:20);
- №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:14);
- №103/104 Краматорськ-Львів (+0:14);
- №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:12);
- №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+0:10);
- №81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+0:10);
- №87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас. (+0:10);
- №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:07);
- №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:07);
- №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06);
- №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:05).
Обстріл України
Цієї ночі ворог вдався до чергової атаки на українську територію. Вночі повітряна тривога була оголошена у низці північних, центральних й східних областей, а також у Миколаївському та Одеському регіоні на півдні України. Близько опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області.
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