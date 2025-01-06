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Росіяни вночі пошкодили контактну мережу "Укрзалізниці", - Київська ОВА

Понеділок 06 січня 2025 09:19
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Росіяни вночі пошкодили контактну мережу "Укрзалізниці", - Київська ОВА Ілюстративне фото: росіяни вночі пошкодили контактну мережу "Укрзалізниці (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Цієї ночі у Київській області, під час атаки ворожих безпілотних літальних апаратів (БпЛА), працювала протиповітряна оборона (ППО). Уламками дрона була пошкоджена лінія контактної мережі "Укрзалізниці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови Київської ОДА Микола Калашник, цієї ночі повітряна тривога у регіоні тривала майже 5 годин. Внаслідок атаки дронів постраждалих серед населення, чи влучань в об’єкти критичної та житлової інфраструктури - немає.

Внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:

  • два приватних будинки;
  • автомобіль.

"Також уламками була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці. Рух поїздів цією дільницею вже відновлено", - розповів Калашник й додав, що оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків нічної атаки.

Потяги можуть рухатись з затримкою

Як повідомляє "Укрзалізниця", залізничники завершили відновлення пошкодженої в результаті ворожого обстрілу контактної мережі. Наразі рух потягів дільницею відкрито, але деякі рейси можуть прямувати із затримками.

Станом на 09:11, згідно з оприлюдненим списком, запізнюються:

  • №103/104 Львів-Краматорськ (+1:11);
  • №21/22 Львів-Харків-Пас. (+1:11);
  • №9/10 Будапешт-Келеті-Київ-Пас. (+0:36);
  • №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:20);
  • №55/56 Рахів-Київ-Пас. (+0:20);
  • №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+0:20);
  • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+0:14);
  • №103/104 Краматорськ-Львів (+0:14);
  • №127/128 Запоріжжя-1-Львів (+0:12);
  • №77/78 Ковель-Пас.-Одеса-Головна (+0:10);
  • №81/82 Ужгород-Київ-Пас. (+0:10);
  • №87/88 Запоріжжя-1-Ковель-Пас. (+0:10);
  • №73/74 Пшемисль Головний-Харків-Пас. (+0:07);
  • №93/94 Хелм-Харків-Пас. (+0:07);
  • №67/68 Київ-Пас.-Варшава-Всходня (+0:06);
  • №749/750 Київ-Пас.-Відень Головний (+0:05).

Обстріл України

Цієї ночі ворог вдався до чергової атаки на українську територію. Вночі повітряна тривога була оголошена у низці північних, центральних й східних областей, а також у Миколаївському та Одеському регіоні на півдні України. Близько опівночі стало відомо про роботу ППО у Київській області.

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