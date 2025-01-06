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Россия ночью запустила две ракеты и более 120 беспилотников: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила две ракеты и более 120 беспилотников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 6 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины две ракеты и более 120 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 81 воздушную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки враг запустил

  • две управляемые авиационные ракеты Х-59 с южного направления;
  • 128 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений российских городов Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

К воздушному нападению были привлечены:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие:

  • двух управляемых авиационных ракет Х-59;
  • 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Также 49 дронов беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате падения обломков вражеских дронов есть повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в:

  • Черниговской;
  • Сумской;
  • Черкасской;
  • Полтавской;
  • Киевской областях.

"Предварительно без жертв и пострадавших", - добавляют Воздушные силы.

Обстрел Украины

В течение последних месяцев Россия прибегает к ночным атакам против Украины почти каждую ночь. Во время обстрелов террористы применяют беспилотники, артиллерию, управляемые авиационные бомбы и ракеты различных типов.

Сегодняшняя ночь не стала исключением. После пуска дронов, около полуночи, стало известно о работе ПВО в Киевской области. В регионе в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:

  • два частных дома;
  • автомобиль.

В частности была повреждена линия контактной сети железной дороги.

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