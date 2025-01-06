Россия ночью запустила две ракеты и более 120 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 6 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины две ракеты и более 120 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 81 воздушную цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки враг запустил
К воздушному нападению были привлечены:
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие:
Также 49 дронов беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате падения обломков вражеских дронов есть повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в:
"Предварительно без жертв и пострадавших", - добавляют Воздушные силы.
В течение последних месяцев Россия прибегает к ночным атакам против Украины почти каждую ночь. Во время обстрелов террористы применяют беспилотники, артиллерию, управляемые авиационные бомбы и ракеты различных типов.
Сегодняшняя ночь не стала исключением. После пуска дронов, около полуночи, стало известно о работе ПВО в Киевской области. В регионе в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:
В частности была повреждена линия контактной сети железной дороги.
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