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Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО

Понеділок 06 січня 2025 09:58
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Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 6 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України дві ракети й більше 120 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 81 повітряну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки ворог запустив:

  • дві керовані авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку;
  • 128 дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів із напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До повітряного нападу були залучені:

  • авіація;
  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття:

  • двох керованих авіаційних ракет Х-59;
  • 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Також 49 дронів безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок падіння уламків ворожих дронів є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків у:

  • Чернігівській;
  • Сумській;
  • Черкаській;
  • Полтавській;
  • Київській областях.

"Попередньо без жертв та постраждалих", - додають Повітряні сили.

Обстріл України

Протягом останніх місяців Росія вдається до нічних атаки проти України майже кожної ночі. Під час обстрілів терористи застосовують безпілотники, артилерію, керовані авіаційні бомби й ракети різних типів.

Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після пуску дронів, близько опівночі, стало відомо про роботу ППО у Київській області. У регіоні внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:

  • два приватних будинки;
  • автомобіль.

Зокрема була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці.

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Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
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