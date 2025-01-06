Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО

У ніч на 6 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України дві ракети й більше 120 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 81 повітряну ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки ворог запустив:

дві керовані авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку;

128 дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів із напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.

До повітряного нападу були залучені:

авіація;

зенітні ракетні війська;

підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);

мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.

Станом на 9 ранку підтверджено збиття:

двох керованих авіаційних ракет Х-59;

79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.

Також 49 дронів безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок падіння уламків ворожих дронів є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків у:

Чернігівській;

Сумській;

Черкаській;

Полтавській;

Київській областях.

"Попередньо без жертв та постраждалих", - додають Повітряні сили.

Обстріл України

Протягом останніх місяців Росія вдається до нічних атаки проти України майже кожної ночі. Під час обстрілів терористи застосовують безпілотники, артилерію, керовані авіаційні бомби й ракети різних типів.

Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після пуску дронів, близько опівночі, стало відомо про роботу ППО у Київській області. У регіоні внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:

два приватних будинки;

автомобіль.

Зокрема була пошкоджена лінія контактної мережі залізниці.