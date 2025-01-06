Росія вночі запустила дві ракети й більше 120 безпілотників: як відпрацювала ППО
У ніч на 6 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України дві ракети й більше 120 безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось збити 81 повітряну ціль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки ворог запустив:
- дві керовані авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку;
- 128 дронів типу Shahed й безпілотників-імітаторів із напрямків російських міст Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ.
До повітряного нападу були залучені:
- авіація;
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України.
Станом на 9 ранку підтверджено збиття:
- двох керованих авіаційних ракет Х-59;
- 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів.
Також 49 дронів безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок падіння уламків ворожих дронів є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків у:
- Чернігівській;
- Сумській;
- Черкаській;
- Полтавській;
- Київській областях.
"Попередньо без жертв та постраждалих", - додають Повітряні сили.
Обстріл України
Протягом останніх місяців Росія вдається до нічних атаки проти України майже кожної ночі. Під час обстрілів терористи застосовують безпілотники, артилерію, керовані авіаційні бомби й ракети різних типів.
Сьогоднішня ніч не стала виключенням. Після пуску дронів, близько опівночі, стало відомо про роботу ППО у Київській області. У регіоні внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів пошкоджено:
- два приватних будинки;
- автомобіль.
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