Россия ночью запустила две ракеты и более 120 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 6 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины две ракеты и более 120 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 81 воздушную цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки враг запустил

две управляемые авиационные ракеты Х-59 с южного направления;

128 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений российских городов Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.

К воздушному нападению были привлечены:

авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие:

двух управляемых авиационных ракет Х-59;

79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.

Также 49 дронов беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате падения обломков вражеских дронов есть повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в:

Черниговской;

Сумской;

Черкасской;

Полтавской;

Киевской областях.

"Предварительно без жертв и пострадавших", - добавляют Воздушные силы.

Обстрел Украины

В течение последних месяцев Россия прибегает к ночным атакам против Украины почти каждую ночь. Во время обстрелов террористы применяют беспилотники, артиллерию, управляемые авиационные бомбы и ракеты различных типов.

Сегодняшняя ночь не стала исключением. После пуска дронов, около полуночи, стало известно о работе ПВО в Киевской области. В регионе в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:

два частных дома;

автомобиль.

В частности была повреждена линия контактной сети железной дороги.