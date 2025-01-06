Россия ночью запустила две ракеты и более 120 беспилотников: как отработала ПВО
В ночь на 6 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины две ракеты и более 120 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Противовоздушной обороне (ПВО) удалось сбить 81 воздушную цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки враг запустил
- две управляемые авиационные ракеты Х-59 с южного направления;
- 128 дронов типа Shahed и беспилотников-имитаторов с направлений российских городов Брянск, Миллерово, Орел, Курск, Приморско-Ахтарск.
К воздушному нападению были привлечены:
- авиация;
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие:
- двух управляемых авиационных ракет Х-59;
- 79 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов.
Также 49 дронов беспилотников-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.
В результате падения обломков вражеских дронов есть повреждения зданий предприятий, учреждений и частных домов в:
- Черниговской;
- Сумской;
- Черкасской;
- Полтавской;
- Киевской областях.
"Предварительно без жертв и пострадавших", - добавляют Воздушные силы.
Обстрел Украины
В течение последних месяцев Россия прибегает к ночным атакам против Украины почти каждую ночь. Во время обстрелов террористы применяют беспилотники, артиллерию, управляемые авиационные бомбы и ракеты различных типов.
Сегодняшняя ночь не стала исключением. После пуска дронов, около полуночи, стало известно о работе ПВО в Киевской области. В регионе в результате падения обломков в одном из населенных пунктов повреждены:
- два частных дома;
- автомобиль.
В частности была повреждена линия контактной сети железной дороги.
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