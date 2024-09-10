Росія вночі запустила дві ракети та більше 40 "Шахедів": скільки знищила ППО

У ніч на 10 вересня ворог запустив проти України дві ракети та 46 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) удалось знищить 38 дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Загалом терористи запустили 48-м засобів повітряного нападу, а саме:
До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.
В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.
Фото: Росія вночі запустила дві ракети та більше 40 "Шахедів" (t.me/kpszsu)
Також під час атаки три БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Один полетів у напрямку Росії, а інші два - в напрямку тимчасово окупованої частини Луганської області. Ще три дрони були локаційно втрачені на території України.
Протиповітряна оборона працювала у:
Ввечері, 9 вересня, ворог запустив в напрямку України ударні дрони типу Shahed, внаслідок чого у низці областей оголосили повітряну тривогу. Станом на 03:48 до десяти БпЛА рухались в межах Полтавської та Черкаської областей. В останній пролунали вибухи близько о 4 ранку.
Варто додати, що цієї ночі дрони також масштабно атакували й Росію. Під час атаки вибухи лунали у Підмосков'ї й Брянській області.
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