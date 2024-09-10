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Росія вночі запустила дві ракети та більше 40 "Шахедів": скільки знищила ППО

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 10 вересня ворог запустив проти України дві ракети та 46 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed. Протиповітряній обороні (ППО) удалось знищить 38 дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом терористи запустили 48-м засобів повітряного нападу, а саме: 

  • балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму; 
  • протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря; 
  • 46 "Шахедів" з російських Курська та Єйська. 

 До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ. 

В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

Фото: Росія вночі запустила дві ракети та більше 40 "Шахедів" (t.me/kpszsu)

Також під час атаки три БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Один полетів у напрямку Росії, а інші два - в напрямку тимчасово окупованої частини Луганської області. Ще три дрони були локаційно втрачені на території України. 

Протиповітряна оборона працювала у: 

  • Київській; 
  • Вінницькій; 
  • Чернігівській; 
  • Кіровоградській та інших областях.  

Обстріл України у ніч на 10 вересня 

Ввечері, 9 вересня, ворог запустив в напрямку України ударні дрони типу Shahed, внаслідок чого у низці областей оголосили повітряну тривогу. Станом на 03:48 до десяти БпЛА рухались в межах Полтавської та Черкаської областей. В останній пролунали вибухи близько о 4 ранку. 

Варто додати, що цієї ночі дрони також масштабно атакували й Росію. Під час атаки вибухи лунали у Підмосков'ї й Брянській області. 

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