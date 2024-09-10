Росія вночі запустила дві ракети та більше 40 "Шахедів": скільки знищила ППО

Загалом терористи запустили 48-м засобів повітряного нападу, а саме:

балістичну ракету "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму;

протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря;

46 "Шахедів" з російських Курська та Єйська.

До відбиття атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ.

В результаті протиповітряного бою збито 38 ударних БпЛА.

Фото: Росія вночі запустила дві ракети та більше 40 "Шахедів" (t.me/kpszsu)

Також під час атаки три БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України. Один полетів у напрямку Росії, а інші два - в напрямку тимчасово окупованої частини Луганської області. Ще три дрони були локаційно втрачені на території України.

Протиповітряна оборона працювала у:

Київській;

Вінницькій;

Чернігівській;

Кіровоградській та інших областях.

Обстріл України у ніч на 10 вересня

Ввечері, 9 вересня, ворог запустив в напрямку України ударні дрони типу Shahed, внаслідок чого у низці областей оголосили повітряну тривогу. Станом на 03:48 до десяти БпЛА рухались в межах Полтавської та Черкаської областей. В останній пролунали вибухи близько о 4 ранку.

Варто додати, що цієї ночі дрони також масштабно атакували й Росію. Під час атаки вибухи лунали у Підмосков'ї й Брянській області.