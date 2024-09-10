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Россия ночью запустила две ракеты и более 40 "Шахедов": сколько уничтожила ПВО

Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 10 сентября враг запустил против Украины две ракеты и 46 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed. Противовоздушной обороне (ППО) удалось уничтожить 38 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

В общем террористы запустили 48-м средств воздушного нападения, а именно: 

  • баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма; 
  • противорадиолокационную ракету Х-31П из воздушного пространства над акваторией Черного моря; 
  • 46 "Шахедов" из российских Курска и Ейска. 

 К отражению атаки были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ. 

В результате противовоздушного боя сбито 38 ударных БпЛА.

Фото: Россия ночью запустила две ракеты и более 40 "Шахедов" (t.me/kpszsu)

Также во время атаки три БпЛА вышли из подконтрольного воздушного пространства Украины. Один полетел в направлении России, а другие два - в направлении временно оккупированной части Луганской области. Еще три дрона были локально потеряны на территории Украины. 

Противовоздушная оборона работала в: 

  • Киевской; 
  • Винницкой; 
  • Черниговской; 
  • Кировоградской и других областях.  

Обстрел Украины в ночь на 10 сентября

Вечером, 9 сентября, враг запустил в направлении Украины ударные дроны типа Shahed, в результате чего в ряде областей объявили воздушную тревогу. По состоянию на 03.48 до десяти БпЛА двигались в пределах Полтавской и Черкасской областей. В последней раздались взрывы около 4 утра.

Стоит добавить, что этой ночью дроны масштабно атаковали и Россию. Во время атаки взрывы раздавались в Подмосковье и Брянской области.

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