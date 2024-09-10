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У РФ заявили про вибухи у Підмосков'ї та роботу ППО

Вівторок 10 вересня 2024 02:58
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У РФ заявили про вибухи у Підмосков'ї та роботу ППО Фото: у Москві заявили про збиття дрона у Люберцах (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Московській області (РФ) в районі міст Люберці та Раменск цієї ночі, 10 вересня, пробували вибухи. Причиною стала робота протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Москви Сергія Собяніна у Telegram.

За словами мера столиці країни-агресора, силами та засобами ППО в міському окрузі Люберці було "відбито атаку" безпілотника, що летів на Москву.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - стверджує Собянін.

Московський мер розповів, що на місці події триває робота екстрених служб.

Пізніше він додав у своєму Telegram, що у Раменському міському окрузі начебто було збито "ще два безпілотники, які летіли на Москву".

Ще пізніше Собянін заявив, що в районі Подольська було збито ще 4 дрони, які прямували у бік Москви.

Крім того, згодом московський мер заявив про збиття ще 2 дронів у міському окрузі Домодєдово, та про ліквідацію засобами ППО ще одного безпілотника у Раменському міському окрузі. Усі вони, за його словами, летіли на Москву.

Відео про дронову атаку у Підмосков'ї

Між тим в мережі були оприлюднені кадри про нічну "бавовну" у Підмосков'ї. В мережі пишуть про начебто 6 вибухів, які було чути в районі Жуковського, та робота ППО в районі Щурово - Бомчарово.

Додамо, росЗМІ повідомляють, що московські аеропорти "Внуково" та "Домодедово" було закрито на виліт та приліт через цю нічну дронову атаку. Було запроваджено так званий план "Ковер".

У РФ заявили про вибухи у Підмосков'ї та роботу ППО

Московські аеропорти закрито через атаку дронів (фото: t.me/bazabazon)

Повітряна атака у РФ та в окупованому Криму

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 9 вересня стало відомо про вибухи, що пролунали у тимчасово окупованому Криму у селищі Октябрське. Як передали в мережі, російські загарбники підняли в повітря авіацію з аеродрому Саки.

Російські моніторингові канали повідомляли про ймовірний запуск безпілотників у напрямку мису Тарханкут і далі на схід. В мережі також писали про начебто роботу ППО окупантів у Криму.

Крім того, російська сторона скаржилася на дронову атаку у Брянській області, де начебто силами ППО були збиті понад двадцять безпілотників.

Додамо, про загрозу дронових ударів повідомляли у представники влади Липецької та Воронезької областей. А губернатора Курської області розповідав про ракетну небезпеку у регіоні.

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Москва Подмосковье Вибухи Атака дронів
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