Росія вночі запустила більше 80 безпілотників: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Під час повномасштабної війни Росія регулярно вдається до масованих обстрілів України. Під час атак ворог часто атакує цивільну інфраструктуру, застосовуючи ракети, артилерію, безпілотники та керовані авіаційні бомби (КАБ).

Цієї ночі ворог вкотре атакував Україну. Кривий Ріг зазнав атаки трьох ворожих дронів, внаслідок чого є пошкодження житлових будинків, лікарні та підприємства.

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