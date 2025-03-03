Россия ночью запустила более 80 беспилотников: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. Во время атак враг часто атакует гражданскую инфраструктуру, применяя ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину. Кривой Рог подвергся атаке трех вражеских дронов, в результате чего есть повреждения жилых домов, больницы и предприятия.

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