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Россия ночью запустила более 80 беспилотников: как отработала ПВО

Фото: Россия ночью запустила более 80 беспилотников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 3 марта Российская Федерация (РФ) запустила против 83 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дронов-имитаторов. Беспилотники атаковали с четырех направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела дроны атаковали с направлений российских городов Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск.

К отражению воздушного нападения были привлечены:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждено сбитие 46 беспилотников в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской Киевской и ряда других областей. Также 31 дрон-имитатор был локально потерян без негативных последствий.

Из-за атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Киевская;
  • Черкасская;
  • Днепропетровская области;
  • Запорожье.

 

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны Россия регулярно прибегает к массированным обстрелам Украины. Во время атак враг часто атакует гражданскую инфраструктуру, применяя ракеты, артиллерию, беспилотники и управляемые авиационные бомбы (КАБ).

Этой ночью враг в очередной раз атаковал Украину. Кривой Рог подвергся атаке трех вражеских дронов, в результате чего есть повреждения жилых домов, больницы и предприятия.

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