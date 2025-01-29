Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М": як відпрацювала ППО

У ніч на 29 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 57 безпілотників й балістичну ракету "Іскандер-М". Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки терористи запустили:
До відбиття атаки були залучені:
Станом на 09:30 підтверджено:
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївська, Одеська, Харківська, Київська та Сумська області", - додають Повітряні сили.
Російські терористи вдаються до обстрілів України майже кожної ночі. У ніч на 29 січня під час чергової атаки під ударом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.
Зокрема ворог атакував під ранок й Київ. В столиці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Протиповітряна оборона працювала у місті й після 9 ранку.
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