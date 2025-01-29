Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М": як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи вдаються до обстрілів України майже кожної ночі. У ніч на 29 січня під час чергової атаки під ударом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.

Зокрема ворог атакував під ранок й Київ. В столиці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Протиповітряна оборона працювала у місті й після 9 ранку.

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