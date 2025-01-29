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Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М": як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 29 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 57 безпілотників й балістичну ракету "Іскандер-М". Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки терористи запустили: 

  • 57 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори з напрямків російських міст Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму; 
  • балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму. 

До відбиття атаки були залучені: 

  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ); 
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено: 

  • збиття 29 дронів у Київській, Харківській,  Сумській, Полтавській та низці інших областей; 
  • 14 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївська, Одеська, Харківська, Київська та Сумська області", - додають Повітряні сили. 

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи вдаються до обстрілів України майже кожної ночі. У ніч на 29 січня під час чергової атаки під ударом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.

Зокрема ворог атакував під ранок й Київ. В столиці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Протиповітряна оборона працювала у місті й після 9 ранку.

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Російська ФедераціяПовітряні сили УкраїниВійна в Україні