У Києві оголосили повітряну тривогу, в місті працює ППО (відбій)

У Києві оголошено повітряну тривогу. Попереджають про роботу протиповітряної оборони (ППО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог .

Станом на 09:07 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Полтавській області.

Фото: повітряна тривога станом на 09:07 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

О 08:42 Повітряні сили заявили про БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, який рухався з південним курсом. Вже о 08:59 стало відомо, що дрон рухається у напрямку Києва.

У Києві працює ППО

"У столиці працюють сили ППО по ворожих дронах. Перебувайте в укриттях", - повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Відбій повітряної тривоги

О 09:17 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.