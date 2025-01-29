РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Одеській області, є руйнування

Російська армія в ніч на середу, 29 січня, знову атакувала Україну ударними дронами. Під обстрілом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

Варто нагадати, що минулого року, у ніч проти 27 вересня, російські війська атакували Україну дронами. Згодом стало відомо, що окупанти масово ударили по Ізмаїлу Одеської області. Троє людей загинули, ще 11, у тому числі дитина, поранені.

Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють всі відповідні служби.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак внаслідок обстрілу є пошкодження будівель.

За його словами, в Одеській області тривала напружена робота ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі.

Зазначимо, що Росія не вперше атакує Ізмаїл. Наприклад, в ніч на 24 липня окупанти атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через влучання у будинок постраждали троє людей.

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