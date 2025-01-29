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РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Одеській області, є руйнування

Середа 29 січня 2025 09:21
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РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Одеській області, є руйнування Фото: РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Одеській області (facebook.com/izmail.rda)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на середу, 29 січня, знову атакувала Україну ударними дронами. Під обстрілом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.

Як повідомляє РБК-Україна, про це написав начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер в Telegram.

За його словами, в Одеській області тривала напружена робота ППО. Ціллю росіян була припортова інфраструктура в Ізмаїльському районі.

На щастя, загиблих та постраждалих немає. Однак внаслідок обстрілу є пошкодження будівель.

Над ліквідацією ворожої атаки на місці працюють всі відповідні служби.

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового терористичного акту росіян проти цивільного населення Одеської області", - написав Кіпер.

Оновлено о 09:40.

Ізмаїльська міська рада показала фото наслідків нічної атаки на припортову інфраструктуру.

Фото: РФ вночі атакувала припортову інфраструктуру в Одеській області (facebook.com/izmail.rda)

Обстріли Ізмаїла

Варто нагадати, що минулого року, у ніч проти 27 вересня, російські війська атакували Україну дронами. Згодом стало відомо, що окупанти масово ударили по Ізмаїлу Одеської області. Троє людей загинули, ще 11, у тому числі дитина, поранені.

Зазначимо, що Росія не вперше атакує Ізмаїл. Наприклад, в ніч на 24 липня окупанти атакували Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт, через влучання у будинок постраждали троє людей.

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Одеса Ізмаїл Війна в Україні Атака дронів
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