Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів
Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Перші ворожі дрони почали залітати у повітряний простір країни після 19:00. Згодом кількість БпЛА збільшилася.
За останніми даними військових, станом на 23:13, ворожі дрони рухалися:
- на межі Сумської та Полтавської областей, курс північно-західний;
- у північно-західній частині Харківської області, курс північно-західний;
- південніше міста Кам'янське Дніпропетровської області, курс західний;
- у південній частині Полтавської області, курс західний.
За останніми даними військових, станом на 00:01, ворожі дрони рухалися:
- у центральній частині Кіровоградської області, курс західний;
- у центральній частині Полтавської області, курс південний;
- на межі Полтавської та Сумської областей, курс північно-західний;
- у західній частині Дніпропетровської області, постійно змінює курс;
- з Херсонської курсом на Миколаївську область.
Станом на 00:02 мапа повітряних тривог України виглядала так:
Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)
Ситуація на фронті та повітряна атака Росії
За останню добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення з ворогом. Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку.
Ввечері 28 січня російські терористи вдарили балістичними ракетами по Миколаєву.
Ракети вразили приміщення приватного підприємства. Внаслідок атаки загинули дві жінки.
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