Росія атакує Україну дронами-камікадзе "Шахед": де ризик ударів

Російські військові запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Станом на 00:02 мапа повітряних тривог України виглядала так: Джерело: Карта повітряних тривог України (t.me/povitryanatrivogaaa)

За останніми даними військових, станом на 00:01 , ворожі дрони рухалися:

За останніми даними військових, станом на 23:13 , ворожі дрони рухалися:

Перші ворожі дрони почали залітати у повітряний простір країни після 19:00. Згодом кількість БпЛА збільшилася.

Ситуація на фронті та повітряна атака Росії

За останню добу на фронті відбулося 174 бойових зіткнення з ворогом. Найбільша кількість атак зафіксована на Покровському напрямку.

Ввечері 28 січня російські терористи вдарили балістичними ракетами по Миколаєву.

Ракети вразили приміщення приватного підприємства. Внаслідок атаки загинули дві жінки.

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