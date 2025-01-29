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Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М": як відпрацювала ППО

Середа 29 січня 2025 10:04
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Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М": як відпрацювала ППО Ілюстративне фото: Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 29 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 57 безпілотників й балістичну ракету "Іскандер-М". Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки терористи запустили:

  • 57 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори з напрямків російських міст Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму;
  • балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму.

До відбиття атаки були залучені:

  • зенітні ракетні війська;
  • підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
  • мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 09:30 підтверджено:

  • збиття 29 дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та низці інших областей;
  • 14 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївська, Одеська, Харківська, Київська та Сумська області", - додають Повітряні сили.

Обстріли України з боку Росії

Російські терористи вдаються до обстрілів України майже кожної ночі. У ніч на 29 січня під час чергової атаки під ударом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.

Зокрема ворог атакував під ранок й Київ. В столиці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Протиповітряна оборона працювала у місті й після 9 ранку.

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