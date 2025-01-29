Росія вночі запустила більше 50 дронів та "Іскандер-М": як відпрацювала ППО
У ніч на 29 січня Російська Федерація (РФ) запустила проти України 57 безпілотників й балістичну ракету "Іскандер-М". Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 29 дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки терористи запустили:
- 57 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дрони-імітатори з напрямків російських міст Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ та тимчасово окупованого Криму;
- балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму.
До відбиття атаки були залучені:
- зенітні ракетні війська;
- підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ);
- мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Станом на 09:30 підтверджено:
- збиття 29 дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та низці інших областей;
- 14 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
"Внаслідок ворожої атаки постраждали Миколаївська, Одеська, Харківська, Київська та Сумська області", - додають Повітряні сили.
Обстріли України з боку Росії
Російські терористи вдаються до обстрілів України майже кожної ночі. У ніч на 29 січня під час чергової атаки під ударом опинилась припортова інфраструктура Одеської області.
Зокрема ворог атакував під ранок й Київ. В столиці пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги. Протиповітряна оборона працювала у місті й після 9 ранку.
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