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Россия ночью запустила более 50 дронов и "Искандер-М": как отработала ПВО

Среда 29 января 2025 10:04
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Россия ночью запустила более 50 дронов и "Искандер-М": как отработала ПВО Иллюстративное фото: Россия ночью запустила более 50 дронов и "Искандер-М" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 29 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 57 беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М". Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время атаки террористы запустили:

  • 57 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и временно оккупированного Крыма;
  • баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма.

К отражению атаки были привлечены:

  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 подтверждено:

  • сбитие 29 дронов в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и ряде других областей;
  • 14 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.

"В результате вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области", - добавляют Воздушные силы.

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы прибегают к обстрелам Украины почти каждую ночь. В ночь на 29 января во время очередной атаки под ударом оказалась припортовая инфраструктура Одесской области.

В частности враг атаковал под утро и Киев. В столице прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Противовоздушная оборона работала в городе и после 9 утра.

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