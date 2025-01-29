Россия ночью запустила более 50 дронов и "Искандер-М": как отработала ПВО

В ночь на 29 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 57 беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М". Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Обстрелы Украины со стороны России

Российские террористы прибегают к обстрелам Украины почти каждую ночь. В ночь на 29 января во время очередной атаки под ударом оказалась припортовая инфраструктура Одесской области.

В частности враг атаковал под утро и Киев. В столице прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Противовоздушная оборона работала в городе и после 9 утра.

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