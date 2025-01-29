Россия ночью запустила более 50 дронов и "Искандер-М": как отработала ПВО
В ночь на 29 января Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 57 беспилотников и баллистическую ракету "Искандер-М". Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 29 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки террористы запустили:
- 57 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и временно оккупированного Крыма;
- баллистическую ракету "Искандер-М" из Крыма.
К отражению атаки были привлечены:
- зенитные ракетные войска;
- подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);
- мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:30 подтверждено:
- сбитие 29 дронов в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской и ряде других областей;
- 14 дронов-имитаторов были локально потеряны без негативных последствий.
"В результате вражеской атаки пострадали Николаевская, Одесская, Харьковская, Киевская и Сумская области", - добавляют Воздушные силы.
Обстрелы Украины со стороны России
Российские террористы прибегают к обстрелам Украины почти каждую ночь. В ночь на 29 января во время очередной атаки под ударом оказалась припортовая инфраструктура Одесской области.
В частности враг атаковал под утро и Киев. В столице прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги. Противовоздушная оборона работала в городе и после 9 утра.
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