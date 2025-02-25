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Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО

Ілюстративне фото: Генштаб описав ситуацію на фронті (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У ніч на 25 лютого Російська Федерація (РФ) атакувала Україну більше ніж 210 безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Також запустила сім крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворога запустив: 

  • 213 ударних дронів типу Shahed й дрони-імітатори із напрямків російських міст Орел, Брянськ, Курськ, Приморського-Ахтарськ; 
  • сім крилатих ракет Х-101 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс.

До відбиття атаки залучались: 

  • авіація; 
  • зенітні ракетні війська; 
  • підрозділи радіоелектронної боротьби; 
  • мобільні вогневі групи Повітряних сил й Сил оборони України. 

Станом на 11 ранку підтверджено збиття: 

  • шести крилатих ракет Х-101; 
  • 133-х ударних дронів у межах Київської, Полтавської, Сумської, Черкаської, Чернігівської й низки інших областей. 

Також 79 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. 

Внаслідок обстрілу постраждали Київська та Житомирська області. 

Обстріл України з боку Росії

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до масованих обстрілів безпілотниками. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.

Цієї ж ночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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