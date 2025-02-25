Росія вночі запустила більше 210 дронів та сім ракет: як відпрацювала ППО

Обстріл України з боку Росії

Майже кожної ночі російські терористи вдаються до масованих обстрілів безпілотниками. Наприклад, у ніч на 24 лютого загарбники випустили 185 безпілотників із п’яти різних напрямків.

Цієї ж ночі протиповітряна оборона (ППО) працювала у Київській області. Перед цим в низці областей була оголошена повітряна тривога. Через атаку у Житомирській області є пошкодження та постраждалі.

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