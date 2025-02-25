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Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Генштаб описал ситуацию на фронте (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 25 февраля Российская Федерация (РФ) атаковала Украину более чем 210 беспилотными летательными аппаратами (БпЛА). Также запустила семь крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела врага запустил:

  • 213 ударных дронов типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Приморского-Ахтарск;
  • семь крылатых ракет Х-101 с самолетов стратегической авиации Ту-95мс.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные войска;
  • подразделения радиоэлектронной борьбы;
  • мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 11 утра подтверждено сбитие:

  • шести крылатых ракет Х-101;
  • 133-х ударных дронов в пределах Киевской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской и ряда других областей.

Также 79 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате обстрела пострадали Киевская и Житомирская области.

 

Обстрел Украины со стороны России

Почти каждую ночь российские террористы прибегают к массированным обстрелам беспилотниками. Например, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти различных направлений.

Этой же ночью противовоздушная оборона (ПВО) работала в Киевской области. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за атаки в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.

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