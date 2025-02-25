Россия ночью запустила более 210 дронов и семь ракет: как отработала ПВО

Обстрел Украины со стороны России

Почти каждую ночь российские террористы прибегают к массированным обстрелам беспилотниками. Например, в ночь на 24 февраля захватчики выпустили 185 беспилотников с пяти различных направлений.

Этой же ночью противовоздушная оборона (ПВО) работала в Киевской области. Перед этим в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Из-за атаки в Житомирской области есть повреждения и пострадавшие.

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