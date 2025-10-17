Росія вночі запустила 70 дронів по Україні: зафіксовано 31 влучання

За даними командування, починаючи з 20:00 16 жовтня, російські війська здійснили чергову атаку по території України, застосувавши 70 ударних безпілотників типу "Шахед", "Гербера" та інших моделей.

Атаку було здійснено з кількох напрямків - Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (тимчасово окупований Крим). Близько 50 дронів становили саме "Шахеди"

Повітряний напад відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, РЕБ, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 українська протиповітряна оборона збила або придушила 35 ворожих безпілотників.

"Зафіксовано влучання 31 ударного БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях", - йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах попередили, що атака ще триває - у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.