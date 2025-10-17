Нічний обстріл Кривого Рогу: понад 10 прильотів, пошкоджено енергетичну інфраструктуру

Кривий Ріг в ніч на 17 жовтня опинився під масованою атакою дронів. Росіяни здійснили понад 10 ударів, у місті були пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Ради оборони міста Олександра Вілкула.

"Вночі ворог масовано атакував шахедами Кривий Ріг. В області та в небі над Криворіжжям працювало ППО - було збито 22 БпЛА. Але були й влучання", - йдеться у повідомленні.

Вілкул уточнив, що у Кривому Розі окупанти вдарили по об'єктах інфраструктури. В результаті було понад 10 влучань, на об'єктах виникли пожежі.

"На місце було направлено всі оперативні служби. Пожежі було ліквідовано на всіх локаціях. Найголовніше, слава Богу - без втрат. Інші наслідки ворожої атаки уточнюються, йдуть обходи території", - пише глава Ради оборони міста.

"Тролейбус на Мирівське через знеструмлення ліній тимчасово не ходить - але на лінію для заміни направлено автобус. Загалом усі служби, комунальний транспорт, лікарні та соціальні установи у місті працюють", - додав Вілкул.

Тим часом у ДСНС України підтвердили нічну атаку РФ на Кривий Ріг та поінформували, що на території промислового підприємства спалахнула пожежа, яку рятувальники ліквідували.

"Пошкоджена енергетична інфраструктура, люди не постраждали. До робіт залучено 86 рятувальників і 28 одиниць техніки ДСНС", - розповіли надзвичайники.

У свою чергу Вілкул повідомив, що без електрики залишилися села Авангард, Верабове та Мирівське. За його словами, наразі енергетики роблять усе можливе для відновлення.

Окрім того, глава Ради оборони міста розповів про інші події за ніч. Зокрема, у Криворізькому районі обстрілів не буде, проте у Нікопольському ворог атакував з важкої артилерії та дронів Нікополь і Покровську громаду.

"Постраждали жінки 69 та 89 років. Пошкоджені 3 багатоквартирні будинки, 4 приватні оселі й 3 авто", - резюмував він.