Россия ночью запустила 70 дронов по Украине: зафиксировано 31 попадание

Фото: Россия ночью запустила 70 дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В ночь на 17 октября Россия запустила по Украине 70 дронов, около 50 из них - "Шахеды". Зафиксировано попадание 31 ударного беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным командования, начиная с 20:00 16 октября, российские войска совершили очередную атаку по территории Украины, применив 70 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Атака была осуществлена с нескольких направлений - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым). Около 50 дронов составляли именно "Шахеды"

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 35 вражеских беспилотников.

"Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили, что атака еще продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА.

 

Обстрел Украины 17 октября

Напомним, сегодня ночью российские "Шахеды" массированно атаковали Кривой Рог в Днепропетровской области. Силы ПВО сбили 22 беспилотника, однако часть дронов достигла целей - зафиксировано более 10 попаданий по объектам инфраструктуры.

В городе вспыхнули пожары, спасатели работают на местах ударов.

Уже утром войска РФ атаковали КАБами город Сумы. В результате удара по областному центру повреждены многоэтажки, также ранения получил 56-летний мужчина.

