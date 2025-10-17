Россия ночью запустила 70 дронов по Украине: зафиксировано 31 попадание

По данным командования, начиная с 20:00 16 октября, российские войска совершили очередную атаку по территории Украины, применив 70 ударных беспилотников типа "Шахед", "Гербера" и других моделей.

Атака была осуществлена с нескольких направлений - Миллерово, Курск, Приморско-Ахтарск (РФ) и Чауда (временно оккупированный Крым). Около 50 дронов составляли именно "Шахеды"

Воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 35 вражеских беспилотников.

"Зафиксировано попадание 31 ударного БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах предупредили, что атака еще продолжается - в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БПЛА.