Росія вночі запустила 4 ракети та більше сотні дронів: як відпрацювала ППО
У ніч на 7 липня російські терористи запустили проти України 105 засобів повітряного нападу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив:
- чотири зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області;
- 101 ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрон-імітатор із напрямків російських міст Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.
Станом на 09:30 протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 75 дронів на півночі, сході та півдні країни, серед яких:
- 58 були збиті вогневими засобами ураження;
- 17 - локаційно втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Під час атаки зафіксовані влучання дронів у 10 локаціях, а падіння збитих - на семи.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак росіяни застосовують ракети різних типів, БпЛА, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).
До атак дронами терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 6 липня росіяни запустили 157 дрони та чотири зенітні керовані ракети С-300.
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