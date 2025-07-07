Росія вночі запустила 4 ракети та більше сотні дронів: як відпрацювала ППО

У ніч на 7 липня російські терористи запустили проти України 105 засобів повітряного нападу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час атаки зафіксовані влучання дронів у 10 локаціях , а падіння збитих - на семи .

Станом на 09:30 протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 75 дронів на півночі, сході та півдні країни, серед яких:

Під час обстрілу ворог запустив:

Обстріли України з боку Росії

Від початку повномасштабного вторгнення Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до обстрілів території України. Для атак росіяни застосовують ракети різних типів, БпЛА, артилерію та керовані авіаційні бомби (КАБи).

До атак дронами терористи вдаються фактично щоночі. Наприклад, у ніч на 6 липня росіяни запустили 157 дрони та чотири зенітні керовані ракети С-300.

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