Россия ночью запустила 4 ракеты и более сотни дронов: как отработала ПВО

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В ночь на 7 июля российские террористы запустили против Украины 105 средств воздушного нападения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Во время обстрела враг запустил: четыре зенитные управляемые ракеты С-300/400 из Курской области;

101 ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа Shahed и дрон-имитатор с направлений российских городов Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда. По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 75 дронов на севере, востоке и юге страны, среди которых: 58 были сбиты огневыми средствами поражения;

17 - локально потеряны и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Во время атаки зафиксированы попадания дронов в 10 локациях, а падение сбитых - на семи.