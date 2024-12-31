Росія вночі запустила 21 ракету й десятки дронів: скільки збила ППО

У ніч на 31 грудня Російська Федерація (РФ) застосувала проти України 61 засіб повітряного нападу. Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 22 з них, ще 24 були локаційно втрачені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час атаки Росія застосовувала:
До відбиття повітряної атаки були залучені:
Загалом вдалось збити:
Також 24 безпілотники-імітатори різних типів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
З початку повномасштабної війни російські війська регулярно атакують територію України, використовуючи дрони, балістичні ракети, керовані авіабомби та іншу зброю, що загрожує життю цивільних.
Зранку 31 грудня було завдано чергового масованого удару, внаслідок якого вибухи лунали у Києві та Шостці Сумської області.
За словами мера Шостки Миколи Ноги, внаслідок атаки зруйновані окремі об‘єкти інфраструктури, а також пошкоджено:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.