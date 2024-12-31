Россия ночью запустила 21 ракету и десятки дронов: сколько сбила ПВО

Во время атаки Россия применяла:

шесть баллистических ракет "Искандер-М"/КN-23 из Воронежской области, Россия;

одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" с истребителя МиГ-31К из воздушного пространства Тульской области, Россия;

шесть управляемых авиационных ракет Х-69 с самолетов тактической авиации из воздушного пространства Белгородской области, Россия;

восемь крылатых ракет Х-22 с самолетов Ту-22М3 из воздушного пространства Тульской области, Россия;

40 ударных беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) типа Shahed и беспилотники-имитаторы других типов с направлений российских Приморско-Ахтарск, Брянск, Миллерово.

К отражению воздушной атаки были привлечены:

подразделения зенитных ракетных войск;

подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ);

подразделения мобильных огневых групп Сил обороны.

В целом удалось сбить:

одну Х-47М2 "Кинжал";

пять управляемых авиационных ракет Х-69;

16 ударных БпЛА типа Shahed.

Также 24 беспилотника-имитатора различных типов были локально потеряны без негативных последствий.

Обстрел Украины 31 декабря

С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют территорию Украины, используя дроны, баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и другое оружие, угрожающее жизни гражданских.

Утром 31 декабря был нанесен очередной массированный удар, в результате которого взрывы раздавались в Киеве и Шостке Сумской области.

По словам мэра Шостки Николая Ноги, в результате атаки разрушены отдельные объекты инфраструктуры, а также повреждены: