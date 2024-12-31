Россия ночью запустила 21 ракету и десятки дронов: сколько сбила ПВО

В ночь на 31 декабря Российская Федерация (РФ) применила против Украины 61 средство воздушного нападения. Противовоздушной обороне (ПВО) удалось уничтожить 22 из них, еще 24 были локационно потеряны.
Об этом сообщает РБК-Украинасо ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Во время атаки Россия применяла:
К отражению воздушной атаки были привлечены:
В целом удалось сбить:
Также 24 беспилотника-имитатора различных типов были локально потеряны без негативных последствий.
С начала полномасштабной войны российские войска регулярно атакуют территорию Украины, используя дроны, баллистические ракеты, управляемые авиабомбы и другое оружие, угрожающее жизни гражданских.
Утром 31 декабря был нанесен очередной массированный удар, в результате которого взрывы раздавались в Киеве и Шостке Сумской области.
По словам мэра Шостки Николая Ноги, в результате атаки разрушены отдельные объекты инфраструктуры, а также повреждены:
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.