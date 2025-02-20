Росія вночі запустила 14 ракет й більше 160 дронів: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Під час повномасштабної війни російські терористи регулярно вдаються до обстрілів інфраструктури України, у тому ж числі й цивільної. Також вже тривалий час ворог вдається до нічних атаки безпілотниками.

У ніч на 19 лютого росіяни атакували Херсон з авіації. Як повідомляв голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, ворог запустив по місту три керовані авіаційні бомби (КАБи), один з яких влучив у багатоквартирний будинок.

Також ворог другу ніч підряд атакує енергетичний об'єкт в Одеській області.

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