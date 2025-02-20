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Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО

Иллюстративное фото: Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 20 февраля Российская Федерация (РФ) запустила против Украины 14 ракет и более 160 беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). Дроны атаковали с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишут Воздушные силы, враг прибег к комбинированному удару ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования по объектам критической инфраструктуры Харьковской области.

В целом было применено:

  • 14 ракет - крылатые Х-101/Х-55см из Волгоградской области, "Калибры"/"Искандер-К" из акватории Черного моря/Крыма, баллистические "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области;
  • 161 беспилотник типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений российских городов Миллерово, Орел, Брянск, Курск, Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки привлекались:

  • авиация;
  • зенитные ракетные подразделения;
  • средства РЭБ;
  • мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 10 утра подтверждено сбитие 80-ти дронов в пределах Харьковской, Полтавской, Киевской, Сумской, Черкасской, Черниговской областей.

Также 78 дронов-имитаторов были локационно потеряны без негативных последствий.

В результате атаки пострадали:

  • Харьковская;
  • Сумская;
  • Одесская;
  • Киевская области.

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Также уже длительное время враг прибегает к ночным атакам беспилотниками.

В ночь на 19 февраля россияне атаковали Херсон с авиации. Как сообщал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, враг запустил по городу три управляемые авиационные бомбы (КАБы), один из которых попал в многоквартирный дом.

Также враг вторую ночь подряд атакует энергетический объект в Одесской области.

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