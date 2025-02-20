Россия ночью запустила 14 ракет и более 160 дронов: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

Во время полномасштабной войны российские террористы регулярно прибегают к обстрелам инфраструктуры Украины, в том числе и гражданской. Также уже длительное время враг прибегает к ночным атакам беспилотниками.

В ночь на 19 февраля россияне атаковали Херсон с авиации. Как сообщал глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко, враг запустил по городу три управляемые авиационные бомбы (КАБы), один из которых попал в многоквартирный дом.

Также враг вторую ночь подряд атакует энергетический объект в Одесской области.

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