РФ атакувала Херсон: КАБ зруйнував багатоповерхівку

Пізно ввечері, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон з авіації. Ворожий КАБ влучив у житловий будинок, завдавши руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські війська атакували Херсон з авіації. Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці - згодом", - написав він. Фото: наслідки прильоту у Херсоні (t.me/olexandrprokudin) Як можна побачити на фото, у будинку видно руйнування.