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РФ атакувала Херсон: КАБ зруйнував багатоповерхівку

Середа 19 лютого 2025 23:54
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РФ атакувала Херсон: КАБ зруйнував багатоповерхівку Фото: у будинку видно руйнування (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон з авіації. Ворожий КАБ влучив у житловий будинок, завдавши руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"Російські війська атакували Херсон з авіації. Керована авіабомба влучила у багатоповерхівку в Дніпровському районі. Подробиці - згодом", - написав він.

РФ атакувала Херсон: КАБ зруйнував багатоповерхівкуФото: наслідки прильоту у Херсоні (t.me/olexandrprokudin)

Як можна побачити на фото, у будинку видно руйнування.

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