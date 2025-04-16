Россия ночью запускала дроны с пяти направлений: как ПВО отразила атаку

В ночь на 16 апреля Российская Федерация (РФ) прибегла к очередной дроновой атаке. Враг запускал беспилотники с пяти направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По состоянию на 09:30 подтверждено сбитие 57 дронов на востоке, севере, в центре и на юге страны. Также 34 беспилотника-имитатора были локационно потеряны без негативных последствий.

Этой ночью террористы в целом запустили 97 ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа Shahed и дроны-имитаторы с направлений:

Обстрелы Украины со стороны России

С начала полномасштабной войны Россия применяет беспилотники, ракеты различных типов, артиллерию и управляемые авиационные бомбы (УАБы) для обстрелов Украины. Больше всего страдают прифронтовые регионы и населенные пункты.

К ежедневным ночным атакам дронами враг прибегает в течение последнего года. Например, в ночь на 15 апреля, Россия запустила баллистическую ракету и 52 ударных дрона типа "Шахед".

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