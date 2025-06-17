Росія вночі випустила по Україні 472 дрони та ракет: як відпрацювала ППО

Масований обстріл у ніч на 17 червня

Цієї ночі РФ вдалась до масованого обстрілу України. Найбільше від атаки постраждали Київ та Одеса.

У Києві один із найсильніших ударів прийшовся по дев’ятиповерхівці в Солом’янському районі - ворог вдарив балістичною ракетою. Внаслідок обстрілу у столиці більше десятка загиблих й сотні поранених. Серед загиблих - громадянин США.

В Одесі в результаті атаки відомо про одну загиблу та 17 поранених.

РБК-Україна опублікувало репортаж зі столиці, яка пережила масовану атаку росіян.

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