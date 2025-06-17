Россия ночью выпустила по Украине 472 дрона и ракет: как отработала ПВО

Массированный обстрел в ночь на 17 июня

Этой ночью РФ прибегла к массированному обстрелу Украины. Больше всего от атаки пострадали Киев и Одесса.

В Киеве один из самых сильных ударов пришелся по девятиэтажке в Соломенском районе - враг ударил баллистической ракетой. В результате обстрела в столице более десятка погибших и сотни раненых. Среди погибших - гражданин США.

В Одессе в результате атаки известно об одной погибшей и 17 раненых.

РБК-Украина опубликовало репортаж из столицы, которая пережила массированную атаку россиян.

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