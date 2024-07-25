Сили ППО вночі збили 25 із 38 "Шахедів". Три дрони "загубились" у Румунії

Атака "Шахедів"

Нагадаємо, цієї ночі російські війська знову атакували по території України з повітря, для ударів застосувавши, зокрема, ударні безпілотники. У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.

Зокрема відомо про роботу ППО у Київській області та на підступах до столиці - українські захисники відбивали цю дронову атаку.

Зрештою українським силам ППО вдалось збити усі безпілотники на підступах до столиці.

Як повідомлялось, російські війська в ніч проти 25 липня знову атакували Ізмаїльський район. Внаслідок атаки дронів РФ почалася пожежа, постраждали люди.

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