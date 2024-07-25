Другу ніч поспіль. Росіяни знову атакували Ізмаїльський район, є поранені

Російські війська в ніч проти 25 липня знову атакували Ізмаїльський район. Почалася пожежа, постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ізмаїльську РДА, Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Ворог другу ніч поспіль вдався до обстрілу півдня Одеської області. Під ударом знову Ізмаїльський район", - розповів Кіпер.

За словами голови ОВА, росіяни атакували прикордоння ударними безпілотниками.

"Внаслідок падіння уламків на приватний будинок постраждало 2 особи. Одна людина госпіталізована до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають всю необхідну допомогу", - зазначив він.

Крім того, відбулося часткове руйнування адміністративної будівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС оперативно ліквідували пожежу.

Атакована портова інфраструктура

Як зазначили в Ізмаїльській РДА, росіяни атакували 11 дронами м. Вилкове Ізмаїльського району, де пошкоджено об'єкти портової інфраструктури. Також зафіксовано влучення в приватний будинок.