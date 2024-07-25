Нічна атака дронів. На підступах до Києва збили усі російські "Шахеди"
Силами і засобами протиповітряної оборони на підступах до Києва були ліквідовані усі ударні безпілотники, які російські окупанти запускали на українську столицю під час нинішньої нічної атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.
Чиновник зазначив, що у Києві внаслідок ворожої повітряної атаки даних про руйнування та потерпілих немає.
Він уточнив, що цієї ночі "велика кількість регіонів України була атакована ударними БпЛА противника", і що під прицілом противника, зокрема, був також Київ.
"Під час крайньої повітряної тривоги беспілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами та засобами ППО (Тип та кількість ударних дронів - у звітах Повітряних Сил)", - розповів керівник адміністрації.
Атака "Шахедів"
Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники знову влаштували повітряну атаку по території України, для ударів застосувавши, зокрема, ударні безпілотники. У багатьох областях, а також у Києві, була оголошена повітряна тривога.
Також повідомлялося про роботу ППО у Київській області та на підступах до столиці - українські захисники відбивали цю дронову атаку.
Додамо, що у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги о 04.22, але в області вона ще триває.
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