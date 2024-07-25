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На підступах до Києва і в області сили ППО збивають ворожі безпілотники (оновлено)

Четвер 25 липня 2024 03:00
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На підступах до Києва і в області сили ППО збивають ворожі безпілотники (оновлено) Фото: у Київській області працює ППО через атаку "Шахедів" (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Київській області цієї ночі були зафіксовані ворожі ударні безпілотники. По повітряних цілях противника, зокрема на підступах до столиці, ведеться робота ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА) та керівника Київської міської військової адміністрації Сергія Попка.

В адміністрації заявили про відбиття повітряної атаки у регіоні о 02:50.

Зазначимо, що в області тривога через загрозу ворожих дронів-камікадзе була оголошена майже годину тому, але сигнал тривоги у столиці пролунав о 02.40.

Військові інформували про "Шахеди" над територією Київської області.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться в оголошенні КОВА.

Жителів регіону закликають перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дотримуватися інформаційної тиші - не знімати і не викладати в інтернет роботу ППО.

Додамо, як розповіли у командуванні Повітряних сил ЗСУ, ворожі безпілотники у Київській області прямували у бік Васильківа / Калинівкі, а також на Бориспіль.

Оновлено о 03.40

Пізніше очільник КМВА розповів, що в області, на підступах до Києва ППО працює по ворожих беспілотниках.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!" - йдеться в заяві Попка.

Оновлено о 04.22

У Києві оголосили про відбій повітряної тривоги у місті.

Атака "Шахедів" вночі 25 липня

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 25 липня запустили по території України ударні безпілотники, попередньо типу "Шахед". У багатьох областях була оголошена повітряна тривога.

Ворожі дрони фіксувалися на півдні, півночі, центрі країни, а також частково на сході.

Також під час фіксації ударних безпілотників над Чернігівською областю було чути вибухи у місті Чернігів.

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Київська область ППО Атака дронів
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