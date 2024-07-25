У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу
У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку ударними дронами типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.
Військові повідомили про рух безпілотників у Чернігівській та Київській областях курсом на захід.
Також ворожі дрони зафіксовані на межі Черкаської та Вінницької областей, рухаються північно-західним курсом.
Крім того, виявлені дрони на півночі Миколаївської області, курс північно-західний.
На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:
Масштабний обстріл України
З вечора 24 липня російські військові атакують Україну ударними безпілотниками "Шахед". На даний момент дрони рухаються у Житомирській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.
Також БпЛА атакували південні області - повідомлялося про вибухи у місті Вилкове Одеської області.
Близько 2:30 пролунали вибухи у Чернігові.
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