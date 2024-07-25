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У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу

Четвер 25 липня 2024 02:45
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У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку ударними дронами типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомили про рух безпілотників у Чернігівській та Київській областях курсом на захід.

Також ворожі дрони зафіксовані на межі Черкаської та Вінницької областей, рухаються північно-західним курсом.

Крім того, виявлені дрони на півночі Миколаївської області, курс північно-західний.

На даний момент карта повітряних тривог виглядає так:

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу

Масштабний обстріл України

З вечора 24 липня російські військові атакують Україну ударними безпілотниками "Шахед". На даний момент дрони рухаються у Житомирській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях.

Також БпЛА атакували південні області - повідомлялося про вибухи у місті Вилкове Одеської області.

Близько 2:30 пролунали вибухи у Чернігові.

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