Фото: у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу (Getty Images)

У Києві та багатьох областях України оголошено повітряну тривогу через атаку ударними дронами типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!", - йдеться у повідомленні. Військові повідомили про рух безпілотників у Чернігівській та Київській областях курсом на захід. Також ворожі дрони зафіксовані на межі Черкаської та Вінницької областей, рухаються північно-західним курсом. Крім того, виявлені дрони на півночі Миколаївської області, курс північно-західний. На даний момент карта повітряних тривог виглядає так: