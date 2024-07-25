Силы ПВО ночью сбили 25 из 38 "Шахедов". Три дрона "потерялись" в Румынии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами Николая Олещука.

Также в Воздушных силах отметили, что еще три "Шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Отмечается, что этой ночью враг применил 38 ударных БПЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины по нескольким направлениям, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины.

Атака "Шахедов"

Напомним, этой ночью российские войска снова атаковали по территории Украины с воздуха, для ударов применив, в частности, ударные беспилотники. Во многих областях, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.

В частности, известно о работе ПВО в Киевской области и на подступах к столице - украинские защитники отбивали эту дроновую атаку.

В итоге, украинским силам ПВО удалось сбить все беспилотники на подступах к столице.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 25 июля снова атаковали Измаильский район. В результате атаки дронов РФ начался пожар, пострадали люди.

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