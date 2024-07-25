Силы ПВО ночью сбили 25 из 38 "Шахедов". Три дрона "потерялись" в Румынии
Российские войска атаковали Украину дронами в ночь на 25 июля. Силы ПВО сбили 25 беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами Николая Олещука.
Атака в южном и центральном регионах.
Отмечается, что этой ночью враг применил 38 ударных БПЛА "Shahed-131/136", атакуя объекты инфраструктуры Украины по нескольким направлениям, в частности - юг Одесской области и центральные регионы Украины.
Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.
Работа ПВО
Отражали воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных Сил, расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты 25 ударных БпЛА.
Также в Воздушных силах отметили, что еще три "Шахеда" локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.
Атака "Шахедов"
Напомним, этой ночью российские войска снова атаковали по территории Украины с воздуха, для ударов применив, в частности, ударные беспилотники. Во многих областях, а также в Киеве, была объявлена воздушная тревога.
В частности, известно о работе ПВО в Киевской области и на подступах к столице - украинские защитники отбивали эту дроновую атаку.
В итоге, украинским силам ПВО удалось сбить все беспилотники на подступах к столице.
Как сообщалось, российские войска в ночь на 25 июля снова атаковали Измаильский район. В результате атаки дронов РФ начался пожар, пострадали люди.
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