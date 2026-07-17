UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Оновлення Кабміну Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: є влучання

08:45 17.07.2026 Пт
2 хв
Якою зброєю атакувала Росія вночі?
aimg Олена Чупровська
Фото: Росія вночі вдарила по Україні ракетами і 130 дронами (Getty Images)

Уночі проти 17 липня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. Частина цілей влучила по кількох областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.

Чим атакувала Росія

У ніч з 16 на 17 липня, з 18:00 до ранку, ворог використав різні типи озброєння. Удар завдавали з тимчасово окупованого Криму та з території Росії.

Противник застосував:

  • 1 протирадіолокаційну ракету Х-31П;
  • 7 керованих авіаційних ракет Х-59/69;
  • 130 ударних безпілотників типу Shahed, зокрема реактивних, а також Гербера, Італмас та дрони-імітатори "Пародія".

Фото: в Повітряних силах розповіли про нічну атаку РФ (t.me/kpszsu)

Дрони запускали з декількох напрямків - Приморсько-Ахтарська, Міллєрового, Орла в Росії, а також з окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

Скільки цілей збила ППО

Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила:

  • 5 керованих ракет Х-59/69;
  • 115 ворожих дронів різних типів.

Збиття зафіксували на півночі, півдні та сході країни.

Де зафіксовано влучання

Ворожа зброя влучила у семи локаціях - там зафіксували удари двох ракет і 8 ударних безпілотників. Ще у п’яти місцях впали уламки збитих цілей.

Ракета Х-31П своєї цілі не досягла.

Нагадаємл, нещодавно окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумах, і в місті зафіксували влучання.

Крім того, ворог завдав ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинули люди. Серед них - жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти вижили.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяППОАтака дронівРакетна атака