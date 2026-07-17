Росія вночі атакувала Україну ракетами та дронами: є влучання

Уночі проти 17 липня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. Частина цілей влучила по кількох областях країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України.
У ніч з 16 на 17 липня, з 18:00 до ранку, ворог використав різні типи озброєння. Удар завдавали з тимчасово окупованого Криму та з території Росії.
Противник застосував:
Дрони запускали з декількох напрямків - Приморсько-Ахтарська, Міллєрового, Орла в Росії, а також з окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.
Станом на 08:00 протиповітряна оборона знищила або подавила:
Збиття зафіксували на півночі, півдні та сході країни.
Ворожа зброя влучила у семи локаціях - там зафіксували удари двох ракет і 8 ударних безпілотників. Ще у п’яти місцях впали уламки збитих цілей.
Ракета Х-31П своєї цілі не досягла.
Нагадаємл, нещодавно окупанти вдарили керованими авіабомбами по Сумах, і в місті зафіксували влучання.
Крім того, ворог завдав ракетного удару по Одесі, внаслідок якого загинули люди. Серед них - жінка, яка гуляла в парку з дітьми. Діти вижили.