RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обновление Кабмина Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россия ночью атаковала Украину ракетами и дронами: есть попадания

08:45 17.07.2026 Пт
2 мин
Каким оружием атаковала Россия ночью?
aimg Елена Чупровская
Фото: Россия ночью ударила по Украине ракетами и 130 дронами (Getty Images)

Ночью против 17 июля Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. Часть целей попала по нескольким областям страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

Чем атаковала Россия

В ночь с 16 на 17 июля, с 18:00 до утра, враг использовал разные типы вооружения. Удар был нанесен с временно оккупированного Крыма и с территории России.

Противник применил:

  • 1 противорадиолокационную ракету Х-31П;
  • 7 управляемых авиационных ракет Х-59/69;
  • 130 ударных беспилотников типа Shahed, в том числе реактивных, а также Гербера, Италмас и дроны-имитаторы "Пародия".

Фото: в Воздушных силах рассказали о ночной атаке РФ (t.me/kpszsu)

Дроны запускали с нескольких направлений - Приморско-Ахтарское, Миллерово, Орла в России, а также с оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Сколько целей сбила ПВО

По состоянию на 08:00 противовоздушная оборона уничтожила или подавила:

  • 5 управляемых ракет Х-59/69;
  • 115 вражеских дронов разных типов.

Избиения были зафиксированы на севере, юге и востоке страны.

Где зафиксированы попадания

Вражеское оружие попало в семи локациях - там зафиксировали удары двух ракет и 8 ударных беспилотников. Еще в пяти местах упали обломки сбитых целей.

Ракета Х-31П своей цели не достигла.

Напомним,недавно кафиры ударили управляемыми авиабомбами по Сумам, и в городе зафиксировали попадание.

Кроме того, враг нанес ракетный удар по Одессе, в результате которого погибли люди. Среди них - женщина, которая гуляла в парке с детьми. Дети выжили.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияПВОАтака дроновРакетная атака