Росія вночі атакувала Україну понад 200 дронами: скільки збила ППО

За даними військових, з 18:30 17 січня до ранку 18 січня росіяни атакували 201 ударним дроном типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим, Донецьк - ТОТ України. Близько 120 із них - "Шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 167 ворожих безпілотників типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів.

Зафіксовано влучання 30 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на двох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили в Повітряних силах.