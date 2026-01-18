ua en ru
Пожежа сталась на підприємстві Хмельниччини після атак ворожих дронів

Україна, Неділя 18 січня 2026 06:01
UA EN RU
Пожежа сталась на підприємстві Хмельниччини після атак ворожих дронів Фото: працівники ДСНС ліквідували спалах на підприємстві (ДСНС України)
Автор: Маловічко Юлія

Дрони РФ атакували Хмельницьку область вночі 18 січня, в результаті чого на одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в Telegram.

За його словами, вночі ворог атакував Хмельниччину літальними засобами.

"Працювали сили ППО. Є збиття. Детальніше згодом. Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС", - повідомив Тюрін.

Чиновник додав, що поки.інформація щодо загиблих та травмованих не надходила.

Зазначимо, що Повітряні Сили кілька разів за ніч попереджали про загрозу безпілотників РФ в регіоні. Зокрема, мова йшла про дрони курсом на Старокостянтинів, Сатанів. Рухались ворожі цілі з Вінничини та зі сходу у напрямку Хмельницького.

Місцеві пабліки в Telegram публікували відео, на яких очевидці атаки зафіксували вибухи. Де саме було влучання або ж пошкодження через уламки, зокрема, пожежа на підприємстві - поки невідомо.

Атаки РФ на Україну з 17 на 18 січня

Як повідомляло РБК-Україна, росіяни з 17 на 18 січня атакували Україну дронами та КАБами, також була загроза балістики.

Серед постраждалих регіонів: Сумщина, Херсонщина, Запоріжжя. Харківщина. Повідомлялось про влучання у Харкові - там дрон поцілив у приватний будинок, одна людина загинула, є постраждалі.

На Херсонщині ворог ввечері атакував Софіївку. Поранення отримала жінка, вона померла в лікарні.

Внаслідок авіаудару по Сумах постраждали четверо осіб, серед яких - маленька дитина.

Щодо Запоріжжя, там через обстріли стались пожежі, а місто Вільнянськ поринуло у блекаут. Люди в регіоні частково лишились без газу та світла.

