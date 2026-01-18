Пожежа сталась на підприємстві Хмельниччини після атак ворожих дронів

Дрони РФ атакували Хмельницьку область вночі 18 січня, в результаті чого на одному з підприємств виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Тюріна в Telegram.

За його словами, вночі ворог атакував Хмельниччину літальними засобами. "Працювали сили ППО. Є збиття. Детальніше згодом. Внаслідок російської атаки виникла пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі. Пожежу ліквідовано підрозділами ДСНС", - повідомив Тюрін. Чиновник додав, що поки.інформація щодо загиблих та травмованих не надходила. Зазначимо, що Повітряні Сили кілька разів за ніч попереджали про загрозу безпілотників РФ в регіоні. Зокрема, мова йшла про дрони курсом на Старокостянтинів, Сатанів. Рухались ворожі цілі з Вінничини та зі сходу у напрямку Хмельницького. Місцеві пабліки в Telegram публікували відео, на яких очевидці атаки зафіксували вибухи. Де саме було влучання або ж пошкодження через уламки, зокрема, пожежа на підприємстві - поки невідомо.