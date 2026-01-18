Россия ночью атаковала Украину более 200 дронами: сколько сбила ПВО

По данным военных, с 18:30 17 января до утра 18 января россияне атаковали 201 ударным дроном типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Чауда - ВОТ АР Крым, Донецк - ВОТ Украины. Около 120 из них - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 167 вражеских беспилотников типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов.

Зафиксировано попадание 30 ударных дронов на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на двух локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.