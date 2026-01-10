Росія атакувала Україну "Іскандером" та понад 120 дронами: скільки збила ППО

У ніч на 10 січня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 121 ударним дроном з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити 94 ворожі безпілотники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
За даними військових, з 18:00 9 січня до ранку 10 січня росіяни атакували однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із Курської області та 121 ударним дроном типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ, Чауда - ТОТ АР Крим. Близько 80 із них - "Шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 94 ворожі безпілотники типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 ударних дронів на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Нагадаємо, у ніч на суботу, 10 січня російські війська здійснили чергову атаку по Кривому Рогу, завдавши ударів по кількох об’єктах інфраструктури.
Через нічний обстріл без електроенергії залишаються окремі мікрорайони Саксаганського та частини Покровського району. Аварійно-відновлювальні роботи тривали всю ніч і наразі продовжуються.
Внаслідок обстрілу поранено двох людей, один із них перебуває у стані середньої тяжкості.
Вчора вночі росіяни завдали масованого удару по Києву та Київській області десятками безпілотників, балістикою і крилатими ракетами "Калібр". У Повітряних силах розповіли, що столицю ракети та дрони атакували з різних сторін.
Загалом у столиці пошкоджено 19 багатоповерхівок. Під удар потрапило й посольство Катару. Внаслідок атаки РФ на Київ поранення отримали 25 людей, ще четверо загинули.
У всьому Києві ввели екстрені відключення електроенергії внаслідок масованого обстрілу і перевантаження мереж.