Нічна атака РФ на Запоріжжя: постраждалих вже майже 20, більшість жінки
До 18 зросла кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Запоріжжя. Більшість серед поранених - жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Поранення дістали 12 жінок та 6 чоловіків. Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу", - написав Федоров.
Зазначимо, що після попереднього масованого обстрілу РФ госпіталізували 12 осіб. Глава ОВА публікував кадри наслідків ворожої атаки ввечері 25 листопада, однак агресор не зупинився і вже після опівночі почали з'являтись попередження про повітряну тривогу на Запоріжжі, загрозу ракет та дронів, з яких більшість становлять всім відомі "Шахеди".
Оновлено 6:52
В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя були пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору. Мова йде про три райони Запоріжжя, про що повідомив глава ОВА.
Також понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Загалом армія РФ завдала по місту 11 ударів.
Обстріли Запоріжжя
Час від часу росіяни масовано атакують Запорізьку область та обласний центр ракетами, КАБами та дронами, в результаті чого страждає не лише інфраструктура, а й цивільні. Неодноразово повідомлялось про десятки поранених та загиблих від ворожих обстрілів, зруйновані будинки, магазини, школи, садочки і тому подібне. РФ застосовує ударні безпілотники та ракети різних типів - як балістику, так і крилаті ракети, а також керовані авіабомби, не дивлячись на мирне населення.
Як ми писали, напередодні ввечері на Запоріжжі було чути вибухи, після чого трапились пожежі, одна з яких - в житловому будинку, горіло кілька поверхів. Загалом внаслідок ворожої атаки ввечері 25 листопада були пошкоджені щонайменше 7 багатоповерхових та кілька приватних будинків у різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин.
Перед цим окупанти атакували обласний центр і область ударними безпілотниками 20 листопада. В результаті атаки були пошкоджені будинки, магазин і ринок. Крім того, 5 осіб загинули і ще мінімум троє отримали поранення.