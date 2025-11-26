Нічна атака РФ на Запоріжжя: постраждалих вже майже 20, більшість жінки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Поранення дістали 12 жінок та 6 чоловіків. Усім лікарі надають необхідну медичну допомогу", - написав Федоров.

Зазначимо, що після попереднього масованого обстрілу РФ госпіталізували 12 осіб. Глава ОВА публікував кадри наслідків ворожої атаки ввечері 25 листопада, однак агресор не зупинився і вже після опівночі почали з'являтись попередження про повітряну тривогу на Запоріжжі, загрозу ракет та дронів, з яких більшість становлять всім відомі "Шахеди".

Оновлено 6:52

В результаті ворожого обстрілу Запоріжжя були пошкоджені 31 багатоповерхівка та 20 будинків приватного сектору. Мова йде про три райони Запоріжжя, про що повідомив глава ОВА.

Також понівечені гуртожиток закладу освіти та нежитлові будівлі і приміщення. Загалом армія РФ завдала по місту 11 ударів.